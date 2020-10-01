إيقاف بطل العالم في سباق الدراجات بعد هجومه الشرس على ترامب

أعلن فريق تريك-سيجافريدو للدراجات، إيقاف متسابقه كوين سيمونز، بطل العالم للشباب، بعدما كتب كلمات "تثير الانقسام وتثير الفتنة".

ورد المتسابق الأمريكي البالغ عمره 19 عاما، على تغريدة بخصوص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتسبب ذلك في حملة انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي ووصل الأمر إلى مطالبات بمقاطعة الفريق.

وكتبت الصحفية الهولندية يوشي بين، المتخصصة في أخبار الدراجات، على تويتر "إلى أصدقائي الأمريكيين، أتمنى أن تنتهي هذه الرئاسة المرعبة بالنسبة لكم. ولنا نحن كذلك كحلفاء (سابقين)".

وأضافت "إذا كنتم تتبعوني وتدعموا ترامب فيمكنكم المغادرة. لا يوجد أي عذر للمتابعة أو للتصويت لهذا الرجل التافه الكريه"، ورد سيمونز بعلامة كف يد سوداء في إشارة إلى الوداع.

وانتقد تريك-سيجافريدو تعليق سيمونز وقال في بيان "رغم أننا ندعم حرية التعبير، فإن الناس تكون مسؤولة عن أقوالهم وأفعالهم".

وأضاف "بكل أسف، أدلى سيمون بتعليق على الإنترنت نشعر أنه يثير الانقسام والفتنة للفريق ولدراجات المحترفين وللمشجعين وللمستقبل الإيجابي الذي نأمل في المساعدة في تكوينه لهذه الرياضة".

وتابع "ردا على ذلك، فإنه لن يشارك مع تريك-سيجافريدو حتى إشعار آخر".

والتحق سيمونز بفريق تريك-سيجافريدو بعد الفوز ببطولة العالم لسباق الدراجات على الطرق للشباب العام الماضي.