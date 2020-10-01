مستثمر إسباني يتدخل لإنقاذ ويجان من الإفلاس

أعلن نادي ويجان أتلتيك الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، أنه توصل لاتفاق مع مستثمر إسباني لإنقاذه، بعدما كان قد أعلن إفلاسه في يوليوزالماضي بسبب التأثير الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وكان ويجان قد هبط من دوري الرجة الأولى (تشامبيونشيب) الموسم الماضي، بعدما وقعت عليه عقوبة خصم بـ12 نقطة من رصيده.

ولم يعلن النادي عن هوية المستثمر، لكن من المعروف أنه بالإضافة إلى شراء النادي، فإنه سيسدد جميع الديون غير المتعلقة بكرة القدم والتي سيتجنب بها ويجان عقوبة خصم 15 نقطة هذا الموسم.

وذكر النادي في بيان "المستثمر لديه خبرة في عالم كرة القدم وأوضح أنه لا يرغب في الإعلان عن التفاصيل حتى تتم عملية الشراء".