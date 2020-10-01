انضمام ثنائي الأهلي والزمالك لمعسكر منتخب الشباب

انضم الثنائي العربي بدر، لاعب خط وسط النادي الأهلي، وياسين مرعي، لاعب خط وسط الزمالك، اليوم الخميس، إلى معسكر منتخب الشباب المفتوح المقام حاليا باستاد القاهرة الدولي.
وقرر ربيع ياسين، المدير الفني، مشاركة اللاعبين لمدة 45 دقيقة من المباراة الودية المقررة اليوم أمام اتحاد الشرطة في ختام الأسبوع الثاني من المعسكر الحالي.
وكان الفريق تعادل في الأسبوع الماضي سلبيا أمام المصرية للاتصالات في إطار الاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بموريتانيا مارس 2021.
يذكر أن اتحاد الكرة المصرى تلقى خطابًا من اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لتأجيل موعد تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20سنةً لتقام فى شهر ديسمبر المقبل بدلًا من السابع من نوفمبر.
وأوضح محمود الهمامى، المدير التنفيذى لاتحاد شمال أفريقيا، أن هناك رغبة لبعض المنتخبات فى التأجيل لمدة شهر، وطلب أن يتلقى الرد من الاتحادات قبل الخامس من أكتوبر المقبل.
كما رفض الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجريء تأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا وتمسك بإقامتها فى موعدها.
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