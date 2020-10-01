تعرف علي التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة محمود الخطيب الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام علي الكرة .
وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم الخميس أنه قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة.
وأضاف أنه تقرر التعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غدا الجمعة ولمدة موسمين مع جهازه المعاون والذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء.
وأوضح:" كما ينضم للجهاز سامي قمصان مدرب مساعد. والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي واللذان تم الأبقاء عليهما واستمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة".
وبناء علي قرارات مجلس الأهلي فأن التشكيل الكامل للجهاز الفني يتكون من سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة وبيتسو موسيماني مديرًا فنيًا ومعه مدرب عام ومدرب أحمال ومحلل أداء وسامي قمصان مدرب مساعد والإيطالي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي مع إستمرار الجهاز الطبي بالكامل.
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