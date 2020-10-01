وزارة الشباب تدعم 15 مركز شباب بمبلغ 97 ألف جنيه

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف دعم مالي قدره 97 ألف جنيه لـ (15) مركز شباب بقرى ومدن الغربية والمنوفية والبحيرة.
صرح وزير الشباب والرياضة بأن ذلك يأتي في إطار دعم الوزارة المتوصل لمراكز الشباب وكل الهيئات الشبابية لتكثيف الأنشطة والمبادرات التي تنفذها الوزارة في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى الصرف على الاحتياجات الضرورية والوفاء بالتزماتها المختلفة والمستحقات المالية الدورية الخاصة بالمراكز.
حيث تم صرف مبلغ 30000 ألف جنيه لمراكز شباب الغربية بواقع 5 آلاف جنيه لكل من مركز شباب محلة خلف وكفر الثعبانية وعزبة حميدة ومنشأة نظيف ومحلة ذياد ومركز شباب مجول.
وفي المنوفية تم دعم مراكز شباب زاوية الناعورة وكفر حجازي وسماليج وكفر السكرية وكفر الشبع ودناصور وطنوب ومركز شباب السادات بمبلغ 40000 ألف جنيه بواقع خمسة آلاف جنيه لكل مركز، فيما تم دعم مركز شباب الدلنجات بالبحيرة بمبلغ مالي قدره 26175 جنيها.
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