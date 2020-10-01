موسيماني يودع جماهير صن داونز: 8 سنوات من النجاح.. وغدا الجمعة أبدأ مهمتي مع فريقي الجديد.. فيديو

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني المحتمل للنادي الأهلي، موجها حديثه لجماهير "صن داونز" النادي الجنوب أفريقي، أنه سيبدأ غدا، الجمعة الموافق 2 أكتوبر، مهمته الجديدة لتدريب فريق عالمي، مشيرا إلى أنه يعتصره الأم والحزن، وهو يعلن نبأ رحيله عن النادي.

وقال موسيماني، في رسالة مصورة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنه قبل عرضا للعمل في فريق عالمي بعد أن حقق 5 ألقاب للدوري وزاد رصيد الفريق لعشر بطولات.



وأضاف أن فريق صن داونز كان بمثابة عائلته على مدار 8 سنوات وكان هناك دعم دائم من رئيسه باتريس موتسيبي، فكان والدا للجميع وصديقا وموجها، وعلى الرغم من أن عقده لا يزال به 4 سنوات متبقية إلا أنه من الصعب أن يترك هذه الأسرة ولذلك سيحمل روح الأمة الصفراء "نادي صن داونز" معه إلى ناديه الجديد.

وتابع: "من الصعب أن أقول إلى اللقاء للجماهير الداعمة وللعائلة الصفراء".

وتعقد لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي برئاسة محسن صالح، وبحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعًا مع الجنوب أفريقي موسيماني خلال ساعات للاتفاق على طريقة العمل خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تعلن الإدارة الحمراء اليوم فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، والذي غادر القاهرة عقب مواجهة الترسانة التي جرت أمس ضمن منافسات مسابقة كأس مصر.

وسوف يتم الإعلان عن التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لمدة موسمين.

وحسب مصادر، فإن خط المفاوضات قد بدأ قبل أربعة أيام فقط مع موسيماني، والذي وافق على العمل بالقلعة الحمراء دون شروط ووقع فعليًا التعاقد لمدة موسمين مقابل مليون 500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريا.

