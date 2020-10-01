هل يدرب بيراميدز؟.. فايلر يعود إلى القاهرة الأحد المقبل

أكـد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي سيعود إلى القاهرة يوم الأحد القادم.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فايلر مدرب محترم ومثقف وصغير السن، وقريب من اللاعبين الموجودين في النادي الأهلي، وقريب من أعمار الصحفيين، وأدار لقاء الترسانة بشكل طبيعي، لكن أي نادٍ يلعب أمام الأهلي يقدم أقصى ما لديه للظهور بشكل طيب".

وأضاف: "الأهلي لم يعلن قبل تاريخ اليوم رحيل رينيه فايلر كان سيتحمل شرط جزائي يصل إلى مليون و200 ألف دولار، ونفس الأمر بالنسبة للمدرب، وهو ما جعله يرفض الحديث في هذا الشأن".

وواصل: "فايلر لم يتوجه بأي إهانات للصحفيين، لكنه طلب من المترجم قبل بدء المؤتمر، عدم توجيه أي سـؤال خارج الإطار الفني، ولكن البعض بدأ يسأله عن تقييم الموسم، وأيضا المفاوضات مع بيتسو موسيماني".

وأكمل: "المدرب يريد حماية نفسه خوفًا من الشرط الجزائي، لا يوجد لوم على فايلر أو الصحفيين، الجميع يؤدي دوره، وخرج من المؤتمر والبعض وصفه بمشهد غير احترافي، لكن البعض يصفه بأنه عقلية أوروبية".

وأردف: "فايلر لم يلغ حجز الفندق بالقاهرة، ولا زال لديه متعلقات في غرفته، ولم يبلغ أحد بعدم عودته، المدرب سافر بـ "شنطة صغيرة"، ولديه حجز ذهاب وإياب، فهل ستكون هناك مفاوضات مع أحد الأندية المصرية، فهل نادي بيراميدز يتفاوض معه، وهل هناك لاعب سابق بالأهلي انتقل للنادي يفاوضه رسميًا؟".

واستطرد: "المدرب السويسري سيعود إلى القاهرة يوم الأحـد القادم، ولكن ليس من المعقول حاليا زيارة أسرته لمدة 3 أيام فقط في الوقت الحالي، الأمر الذي ينبأ عن إمكانية تفاوضه بالفعل على تدريب بيراميدز".