أولى صفقات كومان.. برشلونة يعلن تعاقده مع سيرجينو ديست ظهير أياكس

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع سيرجينو ديست ظهير أيمن أياكس أمسترادم لمدة 5 مواسم.
وذكر الحساب الرسمي لنادي برشلونة، أن سيرجينو ديست وقع على عقود إلى نضمامه إلى النادي حتى صيف 2025، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.
وأصبح سيرجينو ديست أولى صفقات فريق برشلونة تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان.
وجاء تعاقد برشلونة مع ديست، لتعويض نيسلون سيميدو، الذي رحل مؤخرا إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.
وتولى كومان قيادة برشلونة في شهر أغسطس الماضي، خلفا لـ كيكي سيتين، الذي أقبل عقب السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8- 2، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري الأبطال.
ويستعد برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإسباني.
ويحتل سيلتا فيجو المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز العاشر والذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين.
يذكر أن فريق برشلونة فشل في حصد أي لقب الموسم الماضي سواء محليا أو قاريا، لأول مرة، منذ 11 عامًا.
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