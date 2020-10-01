بعد توليه تدريب الأهلي .. موسيماني يكتب سابقة فريدة للخطيب في تاريخ القلعة الحمراء

أعلن النادى الأهلى اليوم، الخميس، التعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غد، الجمعة ٢/١٠ /٢٠٢٠ ولمدة موسمين مع جهازه المعاون والذى يضم مدربا عاما ومعدا بدنيا ومحلل أداء.

كما ينضم للجهاز الكابتن سامي قمصان مدربا مساعدا، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي، واللذان تم الإبقاء عليهما، فيما يستمر الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.

وأصبح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على موعد جديد مع حدث لم يسبق لأسلافه في القلعة الحمراء أن أقدموا عليه، حيث يتكرر لأول مرة في تاريخ الشياطين الحمر.

ويعد التعاقد مع موسيماني سابقة تاريخية لم تتكرر من قبل في تاريخ الأهلي، أن يقود المارد الأحمر مديرا فنيا ليس مصريا من القارة السمراء، حيث كانت المهمة من قبل توكل للمدرب الوطني أو الأجانب من أوروبا أو أمريكا اللاتينية وغيرها من الجنسيات.

كان الخطيب أيضا استقدم ميشيل يانكون، مدرب الحراس الحالي بالجهاز الفني، لرينيه فايلر والمتوقع استمراره مع موسيماني كأول مدرب حراس أجنبي في تاريخ القلعة الحمراء، حيث كان يتولى المهمة من قبل مدربا وطنيا.



ونجح يانكون في ترك بصمة قوية للغاية مع الحارس محمد الشناوي، الذي يقدم مستوى رائعا في المباريات هذا الموسم، ما جعل الجمهور الأحمر يطالب باستمراره بعد رحيل فايلر.

وسيمنح الأهلي جميع الصلاحيات لموسيماني، حيث من المقرر وصوله خلال الساعات القليلة المقبلة إلى القاهرة لتولي المسئولية وبرفقته معد بدني ومحلل أداء ومدرب مساعد.