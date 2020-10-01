موعد مباراة ليفربول وارسنال اليوم والقنوات الناقلة في كأس رابطة المحترفين

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عمر شويل - جدة يستضيف ملعب انفيلد معقل فريق الريدز مباراة صلاح ورفاقه الهامة ضد فريق أرسنال اليوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 ضمن مباريات دور الستة عشر في بطولة أس رابطة المحترفين الإنجليزية الموسم الجديد 2020-2021، حيث يأمل كلا الفريقان في تحقيق الفوز واللحاق بباقي الفريق التي تمكنت من بلوغ دور الثمانية عقب تمكنها من تحقيق الفوز في نفس الدور، حيث تأهل فريق توتنهام بركلات الترجيح على حساب تشيلسي، وتأهل نيوكاسل يونايتد بركلات الترجيح على حساب نيوبورت كونتي، وتأهل مانشستر سيتي بانتصاره على بيرنلي بثلاثية دون رد، وإيفرتون بتغلبه على وست هام يونايتد برباعية مقابل هدف، ومانشستر يونايتد بانتصاره خارج ملعبه أمام برايتون بثلاثية دون رد.

ليفربول يواجه أرسنال من جديد ساعيا لتكرار انتصاره الذي حققه ضد الجانرز منذ أيام قليله في مباراة جمعتهما على ملعب أنفيلد معقل الريدز في الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف وحيد، حيث تقدم لاكازيت بهدف أول مستغلا خطأ قاتل لروبيرتسون في الدقيقة 25، قبل أن يعادل المتألق ماني النتيجة سريعا للريدز بعد ثلاث دقائق مستغلا أسيست رائع من صلاح، ثم عدل روبيرتسون خطأه وأضاف هدف ثاني لفريقه الذي شهد تسجيل لاعبه الجديد البرتغالي جوتا هدف ثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين ليقتنص الريدز ثلاث نقاط هامة يتواجد بها في صدارة ترتيب البريمرليج مناصفة مع كلا من ليستر سيتي، وإيفرتون.

فريق أرسنال يأمل في تخطي ليفربول ومواصلة مشواره الناجح في البطولة التي بدأ طريقه بها من الدور الثاني حيث التقى خارج ملعبه مع ليستر سيتي على ملعب كينج باور ستاديوم وحقق فوز ثمين بهدفين دون رد عن طريق نيكيتاه وهدف عكسي عن طريق فوتشس، بينما فريق ليفربول بدأ مشواره في الكأس من نفس الدور، حيث رخرج لملاقاة فريق لينكولن سيتي خارج ملعبه، وتمكن من اكتساحه بسبعة أهداف مقابل هدفين في مهرجان أهداف سجل فيه للريدز كلا من مينامينو وشاكيري “المصابين حاليا بكورونا” هدفين، وكورتيس جونز “هدفين”، وهدف لكلا من أوريجي، والعائد من الإعارة غروجيتش.

موعد مباراة ليفربول وارسنال اليوم

18:45 توقيت غرينتش.

20:45 توقيت مصر.

21:45 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال