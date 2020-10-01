وزير الرياضة يصدر قرارا بإيقاف عبد الرحيم حسان رئيس مركز شباب بشتيل

اصدر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة قرارا بإيقاف و تجميد عبدالرحيم حسان رئيس مركز شباب بشتيل لحين الفصل في الشكاوي المقدمة ضده

و بيان صحة القضايا المنسوبة اليه بناءًا علي المذكرة المقدمة من مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والتي تضمنت صور العديد من القضايا ضد حسان وهو ما يخالف اللوائح المعمول بها.

وخاطبت ادارة مراكز الشباب بالوزارة أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لايقاف توقيع عبدالرحيم حسان وتجميده من منصبه.

جدير بالذكر أن هناك العديد من الشكاوي المقدمة ضد حسان لصدور أكثر من أحكام قضائية ضده وهو ما يخالف اللائحة التي تشترط حسن السيرة والسمعة وألا يكون قد صدر ضد المرشح احكام جنح أو تبديد وهو ما تسبب في إصدار القرار.