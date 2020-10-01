بعد قيادة الأهلي.. تاريخ مواجهات موسيماني أمام المارد الأحمر

تحديات كبيرة تنتظر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع الأهلي، بعد توليه الفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر.

وأعلن النادي الأهلي اليوم، الخميس، تعيين موسيماني مدرب صن دوانز السابق مدير فنيا للمارد الأحمر، بعقد يمتد لمدة موسمين.

ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.

اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاءت بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

كان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.

كما توج موسيماني بلقب الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

تاريخ مواجهات موسيماني أمام المارد الأحمر: