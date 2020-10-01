أول أفريقي يدرب الأهلي.. موسيماني يكسر هيمنة خواجات أوروبا

احتاج النادي الأهلي إلى 113 عاما من أجل الاستقرار على مدرب من القارة السمراء لتولي قيادرة الفريق، حيث كان المارد الأحمر دائم اللجوء إلى مدربين من قارة أوروبا، خاصة المدرسة الهولندية والبرتغالية، أو المدربين الوطنيين.

وتوصل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مع موسيماني مدرب فريق صن دوانز خلال الساعات الماضية من أجل تدريب الفريق خلفا للسويسري فايلر، ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صن داونز.

ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.

اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاءت بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.