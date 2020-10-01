نشر "دوت الخليج" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة محمود الخطيب الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة والتي تضمنت ما يلي:
أكـد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي سيعود إلى القاهرة يوم الأحد القادم.
كشف مات إديسون الصحفي بموقع ليفربول إيكو الإنجليزي، عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
يعلن مجلس إدارة الأهلي اليوم فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، والذي غادر القاهرة عقب مواجهة الترسانة التي جرت أمس ضمن منافسات مسابقة كأس مصر.
رفضت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طلب اتحاد شمال أفريقيا بتاجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية فى موريتانيا مطلع عام ٢٠٢١.
حددت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بطل البريميرليج 2020 - 2021، حال عدم القدرة على استكمال الموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع سيرجينو ديست ظهير أيمن أياكس أمسترادم لمدة 5 مواسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. الأهلي يتعاقد رسميا مع موسيماني.. فايلر يعود إلى القاهرة الأحد المقبل.. حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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