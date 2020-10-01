الأهلي لـ"موسيماني": ننتظر معك مزيدًا من البطولات.. فيديو

​​​​​​​أعلن النادي الأهلي اليوم تعيين بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غد الجمعة 2 / 10 / 2020 ولمدة موسمين، مع جهازه المعاون الذي يضم مدرب عام ومعد بدني ومحلل أداء.

ووجه الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة ترحيب بموسيماني، وكتب: "رحبوا معنا بمدربنا الجديد موسيماني.. ننتظر معك مزيدًا من البطولات".

وكان موسيماني يتولى قيادة صن داونز الجنوب إفريقي لكنه فسخ عقده لتولي قيادة الأهلي.

يذكر أن الأهلي أعلن اليوم إقالة رينيه فايلر المدير الفني السويسري من تدريب الفريق بسبب عدم التوصل لاتفاق بينهما على تجديد التعاقد ورغبة المدرب في العودة إلى بلده.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في السابعة عشر من أكتوبر الجاري، ذهابًا والثالث والعشرين من الشهر ذاته إيابًا.