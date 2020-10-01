كهربا يحتفل بنهاية الأسبوع على طريقته الخاصة

و كان قد تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن طريق الاعب كهربا من تسجيل الهدف الثاني في مرمى نادي مصر.

حيث سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف عن طريق تسديدة من داخل منطقة الحزاء، بعدما جاءت له الكرة بعد تسديدة غير متقنة من جونيور اجاي ليسكنها الفولت العالي الشباك.