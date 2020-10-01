نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كن اول من يعلم اهم تعديلات وقرارات التحاد السعودي لكره القدم بشأن استكمال الدوري وامور اخرى هامه في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد استكمال الدوري السعودي

قام المجلس الأعلى لاتحاد الكرة بتحديد ميعاد استئناف دوري كرة القدم السعودي في الرابع من أغسطس الحالي موسم 2019-2020، حيث أنه سوف يتم الاتفاق مع رابطة مسابقة المحترفين للاتفاق على اوقات استكمال مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ومسابقة الأمير محمد بن سلمان لدوري الدرجة الأولى لموسم 2019_2020.

موعد بدء تدريبات الفرق السعودية

وقد صرح المجلس الأعلى لاتحاد الكرة أنه سوف يتم ارضاء كل الاطراف بالتفاهم معهم لكى تبدأ الاندية في ممارسة تدريباتها في 21 يونيو 2020 وذلك ترتيبا استعداد وجاهزية الفرق تدريبيا وذلك مع مراعاة الفرق كل الطرق الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتكون هذه الطريق عن طريق استخدام طاقم طبي عالي.

اخبار الدرجة الثانية:

وقد قام مجلس اتحاد كرة القدم السعودية ايضا بمتابعة واكمال مسابقة الدوري السعودي للدرجة الثانية وذلك حتى يتسنى لكل الفرق انتهاء المسابقة ومعرفة الفرق الصاعدة من الفرق الهابطة ومعرفة الفرق السعودية التي سوف ترتقي للصعود لدوري الدرجة الأولى السعودي.

وايضا قرر عدم استكمال بطولة دوري الدرجة الثالثة وتم ارتفاع عدد الفرق التي سوف تتنافس في موسم 2021 2020 للدرجة الثانيه الي 28 فريق.

وايضا كان للفئات السنية نصيب من هذه القرارات وأهمها:

1-سوف يتم إلغاء مسابقات الدوري الممتاز للفئات السنية التي لم تنتهي ولن يتم ايضا معرفة فائز أو هابط.

2-سوف يتم الاتفاق على نتيجة مسابقات الدوري والترتيب للفرق السنية .

3-رفع الفرق التي توقفت عندها البطولة من نفس الدور ولعب المباراتين المؤجلتين لمعرفة الفائز والمتأهل لنهائي، مع وقف بطولات المملكة للفئات السنية

4-ارتفاع عدد الفرق السنية على حسب الجدول الذي وضعه اتحاد الكرة.

5- وفي النهاية قرر المجلس اعتماد تغير عدد التغيرات في المباراة الواحدة من ثلاث تغيرات الى ٥ تغييرات وذلك لما أقره قانون كرة القدم المبلغ من الاتحاد العالمي لكرة القدم.