تأجيل البطولة الأفريقية للأندية لكرة اليد.. وختام الدوري في نوفمبر

أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد أنه تم تأجيل موعد إقامة منافسات بطولة أفريقيا للاندية لشهر أبريل القادم لتقام عقب منافسات كأس العالم للرجال التى سوف تستضيفها مصر على ملاعبها فى يناير المقبل.

وبناء عليه تم تحديد موعد نهائيات الدورى للموسم السابق 2019 / 2020 لتقام يومى 12 ، 13 نوفمبر وذلك موعدا مبدئيا لحين التواصل مع التليفزيون لإذاعة المباريات فى ذلك الوقت فى حالة عدم تعارض تلك المواعيد مع موعد اذاعة مباريات كرة القدم سيتم تأكيد الموعد أو تغييره.

الجدير بالذكر أن البطولة الأفريقية كان من المقرر أن يستضيفها الاتحاد المصري في شهر نوفمبر المقبل لتكون تجربة حقيقية للصالات التي ستستضيف مباريات بطولة العالم في يناير.

وتستعد مصر حاليا لاستضافة كاس العالم للكبار في الفترة من ١٤ وحتى ٣١ يناير المقبل.

علي جانب آخر واصل منتخب اليد برنامجه التدريبي تحت إشراف مدربه الإسباني روبيرتو جارسيا وخاض منتخبنا برنامج أشغال شاقة بدأ بشكل تصاعدي بالغردقة لضمان عدم تعرض لاعبيه للإصابة خاصة بعد فترة توقف طويلة بسبب الكورونا ابتعد فيها اللاعبين عن الملعب وأثرت بشكل كبير علي برنامج إعداد المنتخب.

علي صعيد آخر قرر الاتحاد الدولى لكرة اليد زيادة عدد اللاعبين المسموح به لكل منتخب ببطولة العالم القادمة فى مصر وسيسمح لكل فريق بـقيد عدد 20 لاعبًا بدلًا من 18 في القائمة النهائية مع تسجيل 16 لاعبا في المباراة.

يأتى ذلك الإجراء لزيادة أعداد المنتخبات المشاركة بمجموعة أكبر من اللاعبين حيث سيكون لديها المزيد من اللاعبين البدلاء في حالة حدوث أي مشكلة صحية لأي لاعب.

وقرر الإتحاد الدولي تطبيق هذا القرار بزيادة عدد اللاعبين على هذه النسخة فقط من بطولة العالم السابعة والعشرين للرجال لكرة اليد التي تستضيفها مصر.