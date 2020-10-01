امنحوني الوقت والدعم.. أول تعليق رسمي من موسيماني بعد توليه تدريب الأهلي.. فيديو

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني الجيدد لفريق الكرة بالنادي الأهلي على سعادته بتدريب المارد الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي اليوم، الخميس، تعيين موسيماني مدرب صن دوانز السابق مدير فنيا للمارد الأحمر، بعقد يمتد لمدة موسمين.

وقال موسيماني في فيديو عبر صفحة النادي الاهلي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":" السلام عليكم، تحياتي للنادي الأهلي المصري، أو أن أشكر كابتن محمود الخطيب " بيبو" وجميع أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم في قدرتي على تحمل هذه المسئولية الكبيرة".

وأضاف:" لقد أظهروا ثقتهم وإيمانهم بقدراتي على أن أصعد بالفريق إلى القمة وهو الأمر الذي يدعو إلى الفخر".

وتابع:" أود ايضا أن أشكر أمير توفيق ووكيل أعمالي مويرا على تسهيلهم لعميلة انتقالي بمنتهي الاحترافية".

وواصل:" رسالتي للشياطين الحمر جماهير النادي الأهلي أمنحوني الوقت والدعم وساصعد بالفريق إلى أعلي الدرجات، أنا أثق بكم وأتمنى أن تثقوا بي، ولذلك أحب أن أشكركم بجعلي فردا من أسرة الأهلي".