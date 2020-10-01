مباريات نارية .. تعرف على مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020/2021 كاملة

أقيمت قرعة دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القدم " يويفا " بمدينة نيون السويسرية.

وجاءت المجموعات كاملة كالاتي

المجموعة الأولي: - بايرن ميونخ - أتليتكو مدريد - ريد بول سالزبورغ - لوكوموتيف موسكو المجموعة الثانية : - ريال مدريد - شاختار دونيتسك - انتر - بوروسيا مونشنغلادباخ المجموعة الثالثة : - بورتو - مانشستر سيتي - أولمبياكوس - أولمبيك مارسيليا المجموعة الرابعة: - ليفربول - أياكس - أتالانتا ميتيشلان الدنماركي المجموعة الخامسة: - إشبيلية - تشلسي - كراسنودار الروسي - رين المجموعة السادسة: - زينيت - بوروسيا دورتموند - لاتسيو - كلوب بروج المجموعة السابعة: - يوفنتوس - برشلونة - دينامو كييف - فيرينكفارس المجموعة الثامنة: - باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد - لايبزيج - اسطنبول باشاكشاهير

ولم يحسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجدل حتى الآن، بشأن عودة الجماهير إلى المدرجات في النسخة المقبلة من دوري أبطال، في ظل تفشي الفيروس التاجي.

كانت مباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ وإشبيلية، أقيم على ملعب بشكاش أرينا، الخميس الماضي، بالعاصمة اليونانية بودابست، شهد تواجد الجماهير.

يذكر أن بايرن ميونخ هو حامل النسخة الأخيرة من لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ايضا.

تصنيف الفرق المشاركة في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المستوى الأول: بايرن ميونخ - إشبيلية - ريال مدريد - ليفربول - باريس سان جيرمان - يوفنتوس - سان بطرسبرج - بورتو.

المستوى الثاني: برشلونة - أتلتيكو مدريد - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد - شاختار - بوروسيا دورتموند - تشيلسي - أياكس.

المستوى الثالث: دينامو كييف - ريد سالزبورج - لايبزيج - إنتر ميلان - أولمبياكوس - لاتسيو - أتلانتا - كرانسودار.

المستوى الرابع: مارسيليا - لوكوموتيف موسكو - كلوب بروج - بوروسيا مونشجلادباخ - أسطنبول باشكهير - ستاد رين - ميلاند - فيرنتسفاروتش.