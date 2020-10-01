شوبير: الأهلي يكرم الجهاز المعاون لـ ڤايلر غدا

كشف الاعلامي احمد شوبير، عن تكريم النادي الأهلي للجهاز المعاون لرينيه فايلر غدا، وتقديم الشكر لهم بعد انتهاء فترتهم مع النادي الاهلي برحيل رينيه فايلر.

وغرد شوبير عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏الاهلي يكرم الجهاز المعاون لڤايلر غدا".

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تولي موسيماني مدرب فريق صن دوانز خلال الساعات الماضية تدريب الفريق خلفا للسويسري فايلر، ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صن داونز.

ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.

اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاءت بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

كان موسيماني فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.

كما توج موسيماني بلقب الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

ومن المقرر أن يقود موسيماني الأهلي أمام الوداد في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها 17 أكتوبر المقبل