حصيلة جوائز الأفضل في أوروبا .. اجتياح بافاري وبصمة بلجيكية إنجليزية

نتائج جوائز الأفضل في أوروبا 2019-2020 جاءت كالاتي: أفضل حارس مرمى: فاز حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى 2019-2020. أفضل مدافع: فاز لاعب بايرن ميونخ جوشوا كيميتش بجائزة أفضل مدافع في أوروبا 2019-2020. كيميتش أفضل مدافع في أوروبا 2019-2020كيميتش أفضل مدافع في أوروبا 2019-2020 أفضل لاعب وسط: فاز كيفين دي بروين بجائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا 2019-2020. دي بروين أفضل لاعب وسط في أوروبا 2019-2020دي بروين أفضل لاعب وسط في أوروبا 2019-2020 أفضل مهاجم: فاز روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا 2019-2020. ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا 2019-2020ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا 2019-2020 أفضل مدرب: فاز مدرب بايرن ميونخ هانزي فليك بجائزة أفضل مدرب في أوروبا 2019-2020. هانزي فليك أفضل مدرب في أوروبا 2019-2020هانزي فليك أفضل مدرب في أوروبا 2019-2020 أفضل لاعبة: فازت بيرنيل هاردر لاعبة تشيلسي الحالية وفولفسبورج السابقة بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا 2019-2020. أفضل لاعب: فاز روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2020.

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