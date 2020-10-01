فوز الألومنيوم وتعادل البنك الأهلي وخسارة بني سويف بالقسم الثاني بمجموعة الصعيد

انتهت مباريات اليوم من الأسبوع العشرين من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، وشهدت المباريات فوز الألومنيوم علي فريق شبان قنا برباعية ، وفوز تيلفونات بنى سويف علي بنى سويف بهدف دون رد ، وتعادل البنك الأهلي مع المنيا بهدف لكل فريق.

بني سويف - تليفونات بني سويف

حقق فريق تليفونات بنى سويف الفوز علي فريق بنى سويف بهدف نظيف بالدقيقة 55 ، في اللقاء الذي أقيم علي استاد بنى سويف الرياضي وبذلك يخسر فريق بني سويف ثلاث نقاط مهمة في رحلة الصعود .

الألومنيوم - شبان قنا

وحقق الفريق الأول بنادي الألومنيوم فوزا غاليا وثمينا علي فريق شبان قنا بديربي محافظة قنا بأربعة أهداف مقابل هدف ، سجل للألومنيوم إبراهيم عبدالعزيز "بيبو" ، وأضاف كرولس ماهر الهدف الثانى للفريق ،وأضاف محمود نجاح قائد الفريق الهدف الثالث قبل أن يعزز كيرلس ماهر فوز فريقه بالهدف الرابع والثانى له في اللقاء ، وسجل فاروق خالد هدف الشبان الوحيد .

البنك الأهلي- المنيا

تعادل فريق البنك الأهلي مع مضيفه نادي المنيا تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق علي استاد جامعة المنيا ،ويعتبر هذا التعادل بطعم الخساره للبنك الأهلي حيث يفقده نقطتين ثمينتين في صراع خطف بطاقة الصعود للممتاز .

بترول أسيوط - الفيوم

وحقق فريق بترول أسيوط الفوز علي فريق الفيوم بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي أقيم باستاد بترول أسيوط. سجل أهداف البترول محمد عبدالفتاح "العندليب" ،وأضاف مصطفي شلبي الهدف الثانى قبل أن يعزز علي الفرارجى الهدف الثالث لفريقه.

طهطا - سوهاج

استطاع فريق طهطا في ثالث لقاء علي التوالي إدراك التعادل الإيجابي بعد أن تعادل اليوم مع فريق سوهاج بهدف لكل فريق ، بعد أن تعادل بالجولة الماضية بهدف لكل فريق مع فريق شبان قنا .

ديروط - الإعلاميين

حقق الفريق الأول بنادي الإعلاميين الفوز علي فريق ديروط بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم علي ملعب الإعلاميين بمدينة 6 أكتوبر .

وجاءت النتائج كالآتي:

الألومنيوم 4-1 شبان قنا

البنك الأهلي 1-1 المنيا

طهطا 1-1 سوهاج

الفيوم 0-3 بترول أسيوط

ت بني سويف 1-0 بنى سويف

الاعلاميين 1-0 ديروط

ترتيب المجموعة الاولى

1- بنى سويف41 نقطة

2- البنك الأهلي 40 نقطة

3- الألومنيوم 39 نقطة

4- شبان قنا 32 نقطة

5- بترول أسيوط 31نقطة

6- سوهاج 27نقطة

7-المنيا 26نقطة

8-تليفونات بنى سويف 26نقطة

9- الإعلاميين 22نقطة

10-الفيوم 18 نقطة

11-طهطا 13نقطة

12-ديروط 12نقطة