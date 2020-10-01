سمير عثمان: أتوقع فيكتور جوميز وأتمنى جاساما حكما للقاء الأهلي والوداد.. فيديو

ويحل المارد الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ضيفا على الوداد البيضاوى فى المغرب يوم 17 أكتوبر الجارى فى مباراة الذهاب ويستضيف النادى الأهلي نظيره المغربي فى لقاء الإياب بالقاهرة يوم 23 من الشهر ذاته.

قال سمير عثمان عبر ندوة دوت الخليج : أتمني أن يدير الحكم الدولي الجامبي بكارى جاساما مباراة للأهلي والزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا لاسيما وأن الضغوطات التى ستكون عليه كبيرة وسوف يكون هناك ألف حساب لقطبي الكرة المصرية وسبق أن أدار مباراة الاهلى وصن داونز فى النسخة الماضية وظهر بشكل جيد للغاية والمباريات فى الوقت الراهن يراها الجميع عبر الفضائيات.

أضاف: أتوقع قيام لجنة الحكام فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين الحكم الدولي الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الاهلى والوداد البيضاوي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وعن سبب تأخر الحكم المساعد فى رفع الراية فى حالات التسلل خلال مجريات مباريات الدورى الممتاز قال سمير عثمان: عندما تشك فى إحدى الكرات لا تقوم برفع الراية الا عندما تعلم نتيجتها إذا تم إحرازها هدفا او ترتد مرة أخرى وهذه فرصة للمساعد حتى لا تكون عليه ضغوط والاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قال للحكام المساعدين فى مختلف دوريات العالم تأني إذا لافتا إلى أن ذلك حدث فى مباراة المقاولون العرب أمام اف سي مصر الذى إنتهى بسداسية نظيفة لصالح ذئاب الجبل والهدف السابع تم إلغاؤه والمساعد رفع الراية من منتصف الملعب والمفترض فى تلك الحالة الصبر.

وعن الحكم المساعد هشام الدسوقى الذى لفت الأنظار فى لقاء انبي والإسماعيلي قال : هشام من أحلى الناس التى تستمع إلى صوتها فى قراءة القرآن وهو لم يرى الكاميرا ولا يمثل على الإطلاق ولحظة الكرة كان خايف والمفترض انه لا يقول أنه تعرض للإيقاف من قبل وجمعتنى به مكالمة عقب انتهاء المباارة قلت له : كنت المفترض تقول لعبة صعبة وانت بتدعى ربنا ولا تذكر حالة الإيقاف التى تعرضت لها.