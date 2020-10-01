ماذا قدم ليفاندوفسكي خلال الموسم ليتوج بأفضل لاعب في أوروبا؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا " اليوم الخميس، عن فوز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا لموسم 2019-2020.

يأتي ذلك بعدما ساهم ليفاندوفسكي في تتويج بايرن ميونخ بالثلاثية التاريخية، إذ حصد ألقاب الدوري الألماني، كأس ألمانيا، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، بجانب كأس السوبر الألماني.

في 47 مباراة خاضها البولندي في هجوم بايرن ميونخ، غابت مشاركته عن تسجيل وصناعة الأهداف في 6 مباريات فقط، أحرز ليفاندوفيسكي، الذي وصفه الكثيرون بـ«ماكينة الأهداف»، 55 هدفًا مع البافاري في موسم 2019-2020، تصدر قائمة هدافي كل البطولات التي شارك بها في إنجاز تاريخي، تصدر هدافي البوندسليجا ب34 هدف في 31 مباراة خاضها البولندي، وصدارة هدافي كأس ألمانيا بـ6 أهداف كذلك في 5 مباريات، وهداف دوري أبطال أوروبا بـ15 هدفًا سجلها في 10 مباريات، ولم يكتف البولندي بالتسجيل فقط، بل صنع لرفاقه 10 أهداف، في تتويج فريقه بالثنائية المحلية ودوري الأبطال الأوروبي والسوبر الأوروبي على حساب إشبيلية والسوبر المحلي أمام بوروسيا دورتموند منذ أيام.

ليفاندوفيسكي الذي خاض مع العملاق البافاري 293 مباراة، سجل خلالها 247 هدفًا، وصنع 62 هدفًا لرفاقه، وحقق معهم لقب البوندسليجا في 6 أعوام متتالية، وكأس ألمانيا في 3 مناسبات، و3 ألقاب للسوبر الألماني، ولكن هذا العام هو الأفضل في تاريخ البولندي لتحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، وحصده للقب هداف البطولة، واللاعب الأفضل كذلك.