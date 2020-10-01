الجونة يفوز على طنطا 2-0 ويقترب من منطقة الأمان في الدوري.. فيديو

انتهت أحداث مباراة الجونة وطنطا بفوز أبناء البحر الأحمر بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة ال 31 من بطولة الدوري الممتاز.
الهدف الأول سجل عن طريق تمريرة من لاعب الجونة كرة عرضية في الدقيقة 80 لتصل على رأس والتر بواليا الذي وضعها في الشباك.
واعترض لاعبو طنطا على الهدف وطالبوا بالغائه بدافع تسلل بواليا ولجأ حكم المباراة للVAR.
وبالفعل تدخل ال VAR وعقد ثلاثي التحكيم جلسة مصغرة وتم احتساب الهدف، وتقدم الجونة بهدف أول دون رد.
جاء الهدف الثاني عن طريقة رأسية والتر بواليا بعد تمرير عرضية إسلام محارب من الجبهة اليسرى في الدقيقة 89 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد الجونة الى 34 نقطة ويقترب من البقاء في منطقة الأمان وعدم الهبوط، بينما يستقر طنطا في المركز الأخير.
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