شاهد .. كرة دوري أبطال أوروبا الجديدة لموسم 2020/2021

وستستخدم الكرة للمرة الأولى في 20 أكتوبر الجاري، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا الذي سُتجرى قرعته مساء اليوم في مقر يويفا بمدينة نيون السويسرية، حسبما أعلنت الشركة الرياضية عند إطلاق الكرة.

وصُممت الكرة بأحدث التقنيات وتتمتع بسطح جديد مع طبقات محكمة الغلق بالحرارة لزيادة الدقة وتوفير "قبضة آمنة وتحكم مثالي".

نتائج جوائز الأفضل في أوروبا 2019-2020 جاءت كالآتي: أفضل حارس مرمى: فاز حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى 2019-2020. أفضل مدافع: فاز لاعب بايرن ميونخ جوشوا كيميتش بجائزة أفضل مدافع في أوروبا 2019-2020. كيميتش أفضل مدافع في أوروبا 2019-2020 أفضل لاعب وسط: فاز كيفين دي بروين بجائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا 2019-2020. دي بروين أفضل لاعب وسط في أوروبا 2019-2020 أفضل مهاجم: فاز روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا 2019-2020. ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا 2019-2020 أفضل مدرب: فاز مدرب بايرن ميونخ هانزي فليك بجائزة أفضل مدرب في أوروبا 2019-2020. هانزي فليك أفضل مدرب في أوروبا 2019-2020 أفضل لاعبة: فازت بيرنيل هاردر لاعبة تشيلسي الحالية وفولفسبورج السابقة بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا 2019-2020. أفضل لاعب: فاز روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2020.

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