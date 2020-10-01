بالتاريخ .. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021

أقيمت قرعة دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " بمدينة نيون السويسرية. وجاءت مواعيد مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2020-2021، كالتالى: الجولة الأولى: 20 - 21 أكتوبر الجولة الثانية: 27 - 28 أكتوبر الجولة الثالثة: 3 - 4 نوفمبر الجولة الرابعة: 24 - 25 نوفمبر الجولة الخامسة: 1 - 2 ديسمبر الجولة السادسة: 8 - 9 ديسمبر ويقام دور الـ 16 أيام: 1/17 و23/24 فبراير ، 9/10 و 16/17 مارس الدور ربع النهائي أيام: 6/7 أبريل ، 13/14 أبريل 2021 الدور نصف النهائي أيام 27/28 أبريل ، 4/5 مايو المباراة النهائية فى إسطنبول يوم 29 مايو 2021 على استاد أتاتورك الأولمبي. وستنطلق منافسات دوري أبطال أوروبا يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.

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