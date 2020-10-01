ليفربول ضد آرسنال.. صلاح يقود هجوم الريدز والنني على مقاعد البدلاء

أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال آرسنال، اليوم الخميس، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: أدريان ويليامز - نيكو ويليامز - فان دايك - ميلنر جرويتش - جونز - ويلسون مينامينو - جوتا - صلاح فيما جاء تشكيل آرسنال كالآتي: لينو سيدريك - هولدنج - جابريل - كولاسيناك سيبايوس - ويلوك - تشاكا بيبي - نكيتياه - ساكا وتأهل ليفربول إلى هذا الدور بعد اكتساح لينكولن سيتي بنتيجة 7-2، بينما تغلب آرسنال على ليستر بهدفين دون رد.

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