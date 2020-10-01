حسني خطاب مترجما لـ باتشيكو في الزمالك

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتعيين حسني خطاب مترجما للبرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الابيض خاصة أنه سبق وعمل معه في فترة ولايته الأولى. وتعد مباراة المصري البورسعيدي، الظهور الأول للمدرب البرتغالي بعد توليه القيادة الفنية للقلعة البيضاء. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع : حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة خط الوسط : فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو – إسلام جابر - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي خط الهجوم : كاسونجو ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود جنش ومحمد عبد الغني وأحمد عيد وإمام عاشور ومصطفى فتحي وأسامة فيصل وحسام أشرف وعمر السعيد وكريم بامبو . ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 61 نقطة في حين يحتل الفريق البورسعيدي المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

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