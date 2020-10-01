أول تعليق من ليفاندوفسكي على تتويجه بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، عن فوز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا لموسم 2019-2020.
ولم يحسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجدل حتى الآن، بشأن عودة الجماهير إلى المدرجات في النسخة المقبلة من دوري أبطال، في ظل تفشي الفيروس التاجي.
كانت مباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ وإشبيلية، أقيمت على ملعب بشكاش أرينا، الخميس الماضي، بالعاصمة اليونانية بودابست، وشهدت تواجد الجماهير.
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