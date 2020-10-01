تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة سيلتا فيجو، على ملعب بالايدوس، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل النادي الكتالوني على النحو التالي:
حراسة المرمى: نوربيرتو نيتو
خط الدفاع: سيرجي روبيرتو ، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا
خط الوسط: فرانكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، فيليب كوتينيو
خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، أنسو فاتي
وكان البرسا فاز في مباراته الأولى بالدوري الإسباني أمام فياريال برباعية نظيفة والتي أقُيمت الأحد الماضي على ملعب الكامب نو.
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