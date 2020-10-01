رئيس نادي أسوان يؤازر لاعبيه قبل مواجهة دجلة.. صور

حضر اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان، والسيد أبو الحسن الشاذلى عضو مجلس الإدارة، التدريب الأساسى لفريق الكرة الأول، استعدادا لملاقاة وادى دجلة بالجولة 31 . ونقل رئيس النادى رسالة دعم ومساندة وثقة باسم مجلس الإدارة للجهاز الفنى واللاعبين وطالبهم بتحقيق آمال جماهير أسوان بالبقاء بالممتاز بعد النتائج الإيجابية والصورة التى ظهر بها الفريق ونالت تقدير واحترام الجميع. وأكد اللواء أحمد سليمان للجميع أهمية التركيز والروح والالتزام داخل وخارج الملعب. وأكد رئيس مجلس الإدارة للجهاز الفنى واللاعبين حرص وسعى إدارة النادى على توفير المستحقات المالية أولا بأول ونادى أسوان ملتزم تاريخيا وماليا تجاه حقوق جميع من يعمل بالمنظومة الكروية وإدارة النادى لن تبخل على الفريق بما يستحقه من مكافآت مالية بعد تحقيق آمال جماهير أسوان بالبقاء فى الممتاز.

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