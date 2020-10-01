المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تستضيف مسرح المنوعات

تستضيف المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات بالتعاون من الإدارة المركزية للبرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة فعاليات البرنامج الإذاعي "مسرح المنوعات" في تمام الساعة الخامسة مساءً والذي يذاع على شبكة البرنامج العام كل يوم سبت في التاسعة مساءً.

يشارك في اللقاء أبناء حي الأسمرات في إطار توجيه التنمية الثقافية للمدن العمرانية الجديدة، ويجوب مسرح المنوعات الجامعات والمنشآت الشبابية وعدد من الهيئات على مدار العام.

كما يشارك في العرض مجموعة من الفنانين منهم "سلوى عثمان- رضا إدريس - احمد صادق- محمود عامر - عواطف حلمي - عبير مكاوي - منير مكرم- نجاح حسن - لينا ونس"، والمطرب ياسر ريكا و فرقته الموسيقية والبرنامج من تقديم على مراد وإخراج تامر شحاتة.

وتقدم وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية للفائزين في حلقات البرنامج.