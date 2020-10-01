عشرون دقيقة.. تقدم برشلونة بهدف في شباك سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

انتهت أول عشرين دقيقة من مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بتقدم الفريق الكتالوني بهدف في المباراة المقامة خلال الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. جاء الهدف عن طريق الشاب أنسو فاتي في الدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول. ودخل رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، المباراة بتشكيلة لمواجهة سيلتا فيجو على النحو التالي: حراسة المرمى: نوربيرتو نيتو خط الدفاع: سيرجي روبيرتو ، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا خط الوسط: فرانكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، فيليب كوتينيو خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، أنسو فاتي وكان البرسا فاز في مباراته الأولى بالدوري الإسباني أمام فياريال برباعية نظيفة والتي أقُيمت الأحد الماضي على ملعب الكامب نو.

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