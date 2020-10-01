الرياضة

8 أشهر و100 ألف جنيه.. تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري يحسم عقوبة فرجاني ساسي

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ووفقا للائحة العقوبات فى اتحاد الكرة فإنه فى حال صدور أى فعل غير رياضى ضد الحكم أو مساعديه تكون العقوبة الإيقاف أربع مباريات مع تغريمه ماليا أما فى حالة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه خلال المباراة تصل العقوبة على اللاعب للإيقاف 8 مباريات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.

وستتوقف العقوبة على تقرير حكم المباراة ، بحيث إذا أدرج أمين عمر تصرف ساسي على أنه تعدى عليه بالضرب فستصل العقوبة إلى ايقاف 8 أشهر وغرامة 100 الف جنيه.

وحقق نادى الزمالك فوزا صعبا على نظيره المصري بهدف دون رد فى أول ظهور للبرتغالى جيمي باتشيكو فى المباراة التى جمعت بينهما في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 64 نقطة.

أحرز هدف اللقاء الوحيد للفارس الأبيض محمود علاء من ركلة جزاء.

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