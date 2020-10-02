نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا لعام 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الدوري الأسيوي من أبرز البطولات التي تقام في الفترة الحالية بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار الفيروس العالمي كوفيد 19والدورى الأسيوي بطوله قارية ينسقها الاتحاد الأسيوي وتشارك فيها أفضل الأندية الموجودة في القارة ونقدم لكم من خلال هذا المقال موعد مباريات نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا وما هي الفرق التي تأهلت لمباريات نصف النهائي من البطولة الأسيوية ومن هم اللاعبين المرشحين للفوز بلقب هداف البطولة

موعد مباراة نصف النهائي في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة نصف النهائي بين فريق النصر وفريق بيرسيوليس الإيراني في المغرب يوم السبت ٣-١٠-٢٠٢٠م الموافق السادس عشر من صفر عام ١٤٤٢ه‍ وستقام المباراة على أرض استاد جاسم بن حمد بينما من المقرر عقد مباراة نهائي الدوري يوم السبت في التاسع عشر من شهر ديسمبر.

الفرق التي تأهلت لنصف النهائي في الدوري الأسيوي

استطاع فريق بيسيوليس الإيراني أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي بالدوري الأسيوي بعد تغلبه على فريق باختوكور الأوزبكي بفارق هدفين مقابل لا شيء واحرز أهداف المباراة اللاعب عيسى الكثير كما استطاع فريق النصر أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي بالدوري الأسيوي بعد تغلبه على فريق الأهلي السعودي بفارق هدفين مقابل لا شيء أيضا واحرز الهدف الأول اللاعب بيتى مارتينيز في الشوط الأول والهدف الثاني كان من نصيب اللاعب عبد الفتاح العسيري في الشوط الثاني من المباراة.

المرشحين للفوز بلقب هداف دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠م

توج مهاجم نادي الهلال السعودي اللاعب الفرنسي بافيتمبى غوميز بلقب الهداف للعام السابق وفي هذا العام يعد اللاعب عبد الرزاق حمد الله نجم النصر من أهم الأسماء المرشحة للفوز بلقب هداف دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠م ولم يتمكن عبد الرزاق حمد من هز شباك فريق الأهلي السعودي في المباراة الأخيرة بينهما وأضاع ما يقرب من ثلاثة أو أربعة فرص حقيقة خلال المباراة.

مصير الفائز في نصف النهائي بالدوري الأسيوي

يواجه الفائز في المباراة المقرر عقدها يوم ثلاثة من شهر أكتوبر الفائز من الشرق وسوف تقام المباراة النهائية على ملعب الفريق المتأهل من غرب القارة.