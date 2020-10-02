حسام البدري يكشف حقيقة خلاف محمد صلاح مع الجهاز الفني للمنتخب والأنسب لشارة الكابتن ..فيديو

كشف حسام البدري المدير الفني لـ المنتخب الأول عن موقفه بشأن شارة كابتن المنتخب مشددا أنه يرفض فكرة أن تكون الشارة لـ الأقدم في المنتخب نظرا لاحتمالية غياب شخصية القائد عن اللاعب الأقدم.

وأضاف البدري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن قائد المنتخب لابد وأن يمتلك صفات و سمات الشخصية القوية داخل الملعب بالإضافة لحب واحترام زملائه له مشددا أنه سيحدد كابتن المنتخب وفقا لهذه المعايير.

وأكمل أن علاقه محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب بـ الجهاز الفني والاداري لـ الفراعنه جيده للغاية في الوقت الحالي وهناك تواصل دائم بين الطرفين حيث أن صلاح محب لبلده مصر ولديه حرص شديد على مصلحة المنتخب الأول.

وأضاف أن أي تصرف سابق لـ صلاح كان بدافع حرصه على أداء وتركيز المنتخب أثناء المعسكرات.