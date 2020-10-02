4 أجانب أتمنى لو كانوا مصريين .. البدري يكشف عن أزمة كبرى تواجه الكرة المصرية

وأضاف البدري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الاندية عليها ان تهتم بـ الناشئين المصريين خلال الفترة المقبلة و الاعتماد عليهم من اجل ايجاد المواهب الجيده للحد من وجود لاعبين اجانب في الدوري المصري.
وتابع أن هناك 4 لاعبين أجانب تمنى كثيرا لو كانوا مصريين وهم علي معلول وجونيور أجاي نجما الأهلي وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي نجما الزمالك .
وأكمل أن أجاي لاعب مميز للغاية ويمتلك مهارات رائعة مشددا أنه في كثير من الأحيان كان يقسو عليه من أجل أن يحافظ على مستواه ويطوره.
وأضاف أنه في حال رحيل أجاي عن الأهلي سيفقد الفريق للاعب يضيف للأهلي الكثير حيث أن اجاي هو من يساعد معلول على التألق في مركز الظهير الأيسر .
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