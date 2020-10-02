وأكد البدري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن هناك عدد من المراكز يعاني المنتخب من نقص شديد بها وهي رأس الحربة، الظهيرين الايمن والايسر والدفاع مشددا انه لم يعثر على اي للاعب محلي يبهره في تلك المراكز خلال الفترة الماضية.
وأضاف أنه يحرص على متابعه جميع مباريات الدوري المصري لاختيار اللاعبين المميزين حيث يعد محمد ابراهيم نجم مصر المقاصة , محمد شريف نجم انبي و الونش مدافع الزمالك ضمن حساباته للانضمام للمنتخب
وقال إن مصطفي محمد مهاجم الزمالك لاعب جيد للغاية ومميز ولكنه مازال بحاجة لـ المزيد من الجد والاجتهاد لتطوير ادائه مشددا انه استنكر غيابه عن مباراة الزمالك امام المصري وهل السبب فني ام لاراحته فقط.
اما عن الهجوم الدائم على احمد حسن كوكا نجم اولمبياكوس فأكد انه لاعب مميز للغاية واحد الركائز الاساسية للمنتخب ولكنه دائما يكون محل تقييم وهو ما يؤثر عليه سلبا.
وأكمل أن عمرو وردة هاتفه من فترة واخبره انه انضم لفريق جديد سيسعي من خلاله لتقديم اداء جيد من اجل الانضمام مرة أخري لصفوف المنتخب مشددا انه لن يمانع انضمامه حال تألقه مع فريقه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البدري يكشف عن 4 مراكز تواجه أزمة في المنتخب ويؤكد ترحيبه بـ وردة حال تألقه.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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