البدري يعلن أسماء حراس مرمى المنتخب ورأيه في ضم رمضان صبحي..فيديو

كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول عن رأيه في إمكانية ضم رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز للمنتخب خلال الفترة المقبلة عقب هجوم الجماهير عليه بعد رحيله المفاجىء عن الأهلي.

وأكد البدري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أنه لن يتردد لحظة في ضم رمضان صبحي حال احتاج المنتخب لضمه مشددا أن مصلحة المنتخب هي الأولوية بالنسبة له.

وأضاف البدري أن قراراه بـ ضم رمضان صبحي لن يخضع لـ السوشيال ميديا .

وأكمل أن المنتخب يمتلك عددا من حراس المرمى الرائعين حيث أنه استقر على ضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي و محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك للمنتخب خلال التوقف المقبل في نوفمبر مشددا أنه لم يستقر على الحارس الثالث.