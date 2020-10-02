أخبار الرياضة.. البدري يكشف حقيقة خلافه مع محمد صلاح.. موسيماني يتخلف عن طائرة الترانزيت

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الاولي من اليوم ، الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:

كشفت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، عن عدم وجود اتصالات مع محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، من أجل الحصول على مقتنيات لوضعها في المتحف الخاص باتحاد الكرة المصري.

كشف حسام البدري المدير الفني لـ المنتخب الأول عن موقفه بشأن شارة كابتن المنتخب مشددا أنه يرفض فكرة أن تكون الشارة لـ الأقدم في المنتخب نظرا لاحتمالية غياب شخصية القائد عن اللاعب الأقدم.

علق إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، على الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى، التى جمعت بينهما مساء الخميس، على إستاد برج العرب، بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدورى الممتاز.

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن قراره بتوقيع غرامة على فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاول عما يؤرقه خلال الفترة المقبلة في اختيار قائمة المنتخب استعدادا لـ التصفيات المؤهلة لـ كأس الامم الافريقية في نوفمبر المقبل.