وأكد البدري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الأهلي موفق للغاية في اختيار موسيماني حيث انه مدرب مميز وحقق العديد من الانجازات مع فريق صن داونز بالإضافة لـ تتويجه بـ لقب دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف البدري أن مبررات الأهلي منطقية في اختيار موسيماني لامتلاكه خبرات افريقية رائعة بالاضافة لـ مواجهته لـ الوداد المغربي في نصف ن نهائي البطولة من قبل مشددا ان الحديث عن صعوبة نجاح مدرب افريقي مع الأهلي كلام غير صحيح بالمرة.
أما عن باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك فأكد انه مدرب جيد ولديه خبرات جيدة بالإضافة لرغبته في النجاح مع الزمالك وهو ما ظهر واضحا خلال مباراة الفريق أمس أمام المصري البورسعيدي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البدري يكشف عن رأيه في اختيار موسيماني لـ قيادة الأهلي وباتشيكو للزمالك..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.