وسط استقبال جماهيري حافل.. موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي يصل إلى القاهرة.. فيديو وصور

شهد مطار القاهرة الدولي، استقبالا جماهيريا حافلا، للأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، فور وصوله قادما من أديس أبابا، استعدادا لتولى قيادة تدريبات النادي الأهلي لمدة موسمين، وذلك بعد تعاقد مسئولو الفريق الأحمر معه خلفا للسويسري رينيه فايلر.

واستقبل موسيماني، في مطار القاهرة، سمير عدلي عضو مجلس ادرة النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي، وذلك فور وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من أديس أبابا ترانزيت قادما من جنوب أفريقيا.

ويصطحب موسيمانى 3 مساعدين أحدهم مدربا والثانى مخطط أحمال والثالث محلل أداء، علي أن يستمر ميشيل يانكون في منصب مدرب حراس المرمي وسامي قمصان مدرب مساعد وسيد عبدالحفيظ في منصب مدير الكره، وذلك وفقا لمصادر بالنادي الأهلي، والتي أكدت أن موسيماني قد وقع رسميًا علي عقود تدريبه للأهلي لمدة موسمين مقابل 125 ألف دولار شهريًا.

وسيتواجد موسيماني، خلال ساعات في النادي لحضور إجتماع مع محمود الخطيب رئيس الأهلي ولجنة التخطيط ثم يقود مران الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.

وكان النادي الأهلي، قد أعلن عن تعاقده رسميا، مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مديرا فنيا للفريق، لمدة موسمين، بعد أن تقدم باستقالته من تدريب فريق صن داونز.

وقال موسيمانى،في حديثه لموقع "شووت أونلاين" الجنوب أفريقى، قبل بدء رحلته إلى مصر، لتدريب الأهلى:" ربما لولا فيروس كورونا، لكان جاء عرض الأهلي قبل تجديد عقدى مع صن دوانز، لمدة 4 سنوات، والذى كان سيكون بداية من الموسم المقبل، ولكن هذه كرة القدم، كل شئ فيها يتغير بطريقة سريعة جدا".