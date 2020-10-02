الإسماعيلي يسعى لمواصلة صحوته أمام سموحة بـ الدوري.. الليلة

ويسعى الإسماعيلي بقيادة مدربه البرازيلي هيرون ريكاردو لمواصلة صحوته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للابتعاد خطوة جديدة عن دائرة الهبوط.
وحقق فريق الإسماعيلي فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.
في المقابل يطمح سموحة الذي يقدم نتائج جيدة للغاية تحت قيادة مدربه أحمد سامي في انتزاع الثلاث نقاط من الدروايش، للتقدم إلى المركز الخامس.
كانت مباراة الدور الأول بين الإسماعيلي وسموحة انتهت بهدف لكل فريق.
ويحتل سموحة المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 12 برصيد 32 نقطة.
يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز لصالحه هذا الموسم، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، حرس الحدود مع الإنتاج الحربي في تمام الخامسة والنصف مساء.
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