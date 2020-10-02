وزير الرياضة يقود ماراثون للدراجات من المتحف المصري بالتحرير إلى الرماية

قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، صباح اليوم الجمعة،ماراثون للدراجات الهوائية والنارية تحت شعار «رياضتك مناعتك» الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، بمشاركة 600 شاب وفتاة من أمام المتحف المصري بالتحرير ، إحتفالًا بذكري إنتصارات أكتوبر المجيد.

وانطلق الماراثون الثامنة صباحًا من أمام المتحف المصري القديم بميدان التحرير وإنتهاءً أمام المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات لمسافة نحو 15 كيلومترات في وقت زمني قياسي لايتجاوز 45 دقيقة .

وألقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كلمة تحدث فيها عن مبادرة «رياضتك مناعتك» والتي تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب ، وجعل الرياضة أسلوب حياة والتي يؤكد عليها بشكل مستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال وزير الرياضة : " غالبية دول أوروبا تعتمد على الدراجات بدل السيارات، وهذه ثقافة نحرص على نشرها بين الشباب والفيتات لتكوين جيل رياضى يؤمن بأهمية الدراجات فى التنقل من مكان لأخر كوسيلة اقتصادية، وتأثيرها على النواحي البدنية وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها " .

وأكد أن إقامة الفعاليات والماراثونات من أمام المشروعات القومية يعطي صورة إيجابية والتأكيد علي أهمية الرياضة للشباب والمشاركة المجتمعية ، مشيرًا أنه جاري التجهيز للمرحلة الثالثة من مبادرة " دراجتك ..صحتك " .

حضر الماراثون برفقه الوزير ؛ الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومصطفى منصور رئيس المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية والدكتور أشرف البجرمي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، ولفيف من قيادات الوزارة والإعلام والشباب المشارك .

وفي سياق أخر ، نوه "أشرف صبحي" إلى أهمية دور الشباب في بناء الوطن والتصدي للأفكار المغلوطة والشائعات ارتكازًا على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الدولة المصرية في التصدى والمواجهة لكافة المواجهات السلبية التى تواجهها مصر سواءً في الداخل أو الخارج .