بالفيديو...فرجاني ساسي يغضب من الحكم وينزع سماعته

شهد الشوط الأول لمباراة فريق الزمالك ومضيفه المصري البورسعيدي (1-0) أمس الخميس، ضمن الجولة 31 للدوري المصري الممتاز، طرد لاعبه التونسي فرجاني ساسي.



واعترض فرجاني ساسي على قرارات حكم اللقاء، أمين عمر، والإعتداء عليه بخلع سماعته، مما اضطر الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء، على استاد "برج العرب".



ووفقا للوائح االعقوبات في الاتحاد المصري لكرة فإنه في حال صدور أي فعل غير رياضي ضد الحكم أو مساعديه تكون العقوبة الإيقاف أربع مباريات مع تغريمه ماليا أما في حالة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه خلال المباراة توقع عقوبة على اللاعب تصل للإيقاف 8 مباريات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.

المصدر: وكالات