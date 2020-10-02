ليفاندوفسكي يتحصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا

حصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونيخ على جائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم (2019-2020)، أمس الخميس، على هامش قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وتفوق روبرت ليفاندوفسكي على زميله الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، والبلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.



وتسلم النجم البولندي جائزة أفضل لاعب اليوم في مدينة جنيف السويسرية، وذلك لأول مرة في تاريخه منذ أن انطلقت هذه الجائزة في موسم 2010-2011، علما بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس أكثر لاعب حصدها (3 مرات).

وتكتسي جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا أهمية إضافية في هذه السنة الاستثنائية، في ظل إلغاء جائزة الكرة الذهبية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقدم روبرت ليفاندوفسكي (32 عاما)، موسما استثنائيا مع الفريق البافاري، وساهم بشكل رئيسي في حصد الثلاثية (الدوري، والكأس، ودوري الأبطال)، علما بأنه حصد جائزة الهداف في المسابقات الثلاث.



وشارك ليفاندوفسكي في 46 مباراة، خلال البطولات الثلاث، وأحرز 55 هدفا، كما صنع 10 أهداف أخرى، وهو أعلى معدل تهديفي له منذ بداية مسيرته الاحترافية.

بالإضافة إلى ذلك تمكن المهاجم البولندي من قيادة بايرن لحصد بطولتي السوبر الأوروبي والسوبر المحلي في الأيام القليلة الماضية.

المصدر: وكالات