فرجاني ساسي يواجه عقوبة مغلظة .. تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري في اتحاد الكرة خلال ٤٨ ساعة

يرسل الحكم الدولي أمين عمر التقرير الخاص بمباراة الزمالك والمصري الى اتحاد الكرة وذلك خلال ٤٨ ساعة عبر السيستم.

ويواجه فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك عقوبة مغلظة بعد واقعة طرده من مباراة المصري أمس الخميس و التى انتهت بفوز القلعة البيضاء بهدف دون رد.

كان اتحاد الكرة قد قرر إحالة واقعة طرد فرجانى ساسى إلى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبة اللازمة بعد انفعال اللاعب على الحكم أمين عمر وانتظار تقرير حكم المباراة لإحالته للانضباط.

ووفقا للائحة العقوبات فى اتحاد الكرة فإنه فى حال صدور أى فعل غير رياضى ضد الحكم أو مساعديه تكون العقوبة الإيقاف أربع مباريات مع تغريمه ماليا.

أما فى حالة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه خلال المباراة توقع عقوبة على اللاعب تصل للإيقاف 8 مباريات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.

وقام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والاعتراض على قراراته والإعتداء عليه وبدوره قام الحكم بطرده فى الدقيقة 36.

ولا تشمل عقوبة الإيقاف المنتظر توقيعها منع ساسي من المشاركة بصفوف فريق الزمالك فى مباراتي الرجاء المغربي بنصف نهاءى دورى ابطال افريقيا وتقتصر فقط على اللقاءات المحلية.

وتنتظر لجنة المسابقات فى الجبلاية برءاسة حسام الزناتي وصول تقرير حكم اللقاء امين عمر تمهيدا للاطلاع على الواقعة ورفع الأمر إلى لجنة الانضباط برءاسة المستشار سيد بنداري لاتخاذ العقوبات اللازمة حيال الواقعة.