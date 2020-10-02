موسيماني لـ جماهير الأهلي: أنتم الأفضل في العالم.. وسنظل على القمة بدعمكم

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد لفريق الأهلي رسالة خاصة إلى جماهير القلعة الحمراء.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، أمس، الخميس، تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر.

ووصل موسيماني إلى القاهرة، صباح اليوم الجمعة، من أجل توقيعه على عقود تدريب الأهلي، وتولى مهمة قيادة الفريق.

وقال موسيماني في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " أثق في دعم جماهير الأهلي " الأفضل في العالم" من أجل تحقيق من أجل تحقيق أحلامنا معا".

وتابع:" اعتمد عليكم وعلى الإدارة المحترمة من أجل أن يظل النادي فوق الجميع وعلى القمة دائما".

ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء. اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاء بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.